Tchad : L'ONG AHA lance une campagne pour la paix à Adré

Cette initiative, financée par l’Ambassade de France et soutenue techniquement par l’ONG ADES, a rassemblé un large éventail de participants. Parmi eux, le maire de la ville d’Adré, le chef de canton Guergné, des chefs de quartiers, des leaders communautaires, des associations féminines, des représentants des jeunes réfugiés, ainsi que de nombreuses personnalités locales.



Dans son discours, le maire de la ville d’Adré, Mahamat Bourma, a exprimé sa gratitude envers tous les partenaires et acteurs impliqués. Il a rappelé l’importance de bâtir ensemble un avenir harmonieux et durable. Il a également souligné la nécessité de sensibiliser davantage les communautés à la paix et à la cohésion sociale, en proposant un plan d’action incluant activement les chefs de quartiers.



La représentante des femmes a exhorté les associations féminines à s’engager activement dans les campagnes de sensibilisation autour des thématiques de paix et de cohésion sociale, afin de renforcer l’unité au sein des communautés.



De son côté, le chef de canton Guergné, Djido Issakha, a appelé à prolonger le plan d’activités de l’ONG AHA au-delà de 2025, pour garantir la pérennité des actions entreprises. Il a également encouragé les chefs de quartiers à promouvoir le vivre-ensemble et la paix, conformément aux orientations du Chef de l’État.



Le chef de projet de l’ONG AHA, Mahamat Tahir Abakar Mahadi, a détaillé les deux axes stratégiques de la campagne : sensibilisation et dialogue intercommunautaire. Il a souligné l’importance de mobiliser les jeunes des communautés hôtes et réfugiées pour favoriser la compréhension mutuelle et prévenir les conflits. Il a également annoncé la mise en place d’une formation destinée à 30 jeunes leaders, axée sur la gestion des conflits et le leadership communautaire. Ces jeunes deviendront des ambassadeurs de la paix dans leurs communautés respectives.



Il convient de noter que cette initiative met en avant des actions citoyennes face aux urgences dans l’Est, tout en appelant les organisations partenaires à renforcer leur soutien à ce programme. Cette campagne structurée vise à construire un avenir de paix durable.