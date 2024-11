Tchad : L'UAMI célèbre ses 35 ans et diplôme 240 lauréats de Licence et Master

Cette cérémonie coïncidait avec la commémoration du 35e anniversaire de cette institution au service de l'enseignement supérieur au Tchad. Cette double célébration a été marquée par la présence du fondateur de l'institution, Monsieur Sahoulba Gonthomé, de nombreuses personnalités, du corps enseignant, ainsi que des parents et amis des diplômés.



Dans son allocution, le président de l'UAMI, Sahoulba Gonthomé, a rappelé l'histoire de l'institution, fondée en 1989 sous le nom d'Institut Supérieur de Gestion (I.S.G), et qui, en 2017, a changé de forme et de nom pour devenir l'Université Africaine de Management et de l'Innovation (UAMI). Il a déclaré : « Les diplômés que nous célébrons aujourd'hui comptent 240 lauréats, dont 202 au grade de licence et 38 au grade de master. »



S'adressant aux lauréats, le président de l'université a exprimé sa satisfaction et les a félicités pour leur réussite. Il a également salué les efforts de toutes les personnes ayant contribué au développement de l'institution au cours de ces 35 années, rendant hommage aux administrateurs, professeurs, collaborateurs et employés qui assurent la gestion quotidienne de l’université.