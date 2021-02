TCHAD Tchad : "L'UNDR sera dans la rue (...) Le 13 nous serons là" (Saleh Kebzabo)

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 12 Février 2021



"On va manifester pour nos droits", affirme Saleh Kebzabo.

"Des marches sont organisées, l'UNDR ne sera pas derrière. L'UNDR sera devant, avec ses attributs, maillots, pancartes, casques, banderoles. Je donne l'ordre que vous prépariez tout ça. L'UNDR doit être visible. Le 13 nous serons là. Vous attendez les instructions du parti pour voir à partir d'où vous allez marcher. Vous marcherez chers camarades. Vous marcherez aussi le 15. Vous serez dans la rue le 15. Il faut qu'on fasse cette démonstration de force".



"Je ne peux pas dire que je ne suis pas un jeune, et me contenter de dormir sous un arbre pendant que le pays est en ébullition. Je ne peux pas, pendant que notre pays, est en train de se préparer à un soulèvement généralisé, moi, rester dans ma case, ou attendre que d'autres le fassent à ma place. Non. On sera avec les autres jeunes, on sera à la pointe du combat. L'UNDR sera dans la rue, comme tout le monde. C'est pas aujourd'hui que je le dis".

S'agissant de l'élection présidentielle, Saleh Kebzabo juge nécessaire de mobiliser 50.000 jeunes pour surveiller les bureaux de vote, afin de prévenir la fraude électorale : "L'élection de 2021 sera ou ne sera pas. Ils veulent qu'on aille avec le bâton, le couteau, avec le coup de poing, avec je ne sais quelle autre arme, les bureaux seront surveillés, la fraude que nous connaissons ne se passera plus.



Est-ce que 50.000 jeunes ça nous dépasse ? Nous sommes le plus grand parti. Nous dépassons le MPS. Le MPS ce n'est pas un parti politique. C'est un parti administratif. N'ayez pas peur du MPS, le MPS ne représente rien du tout". Le président de l'UNDR, Saleh Kebzabo, a déclaré jeudi, lors d'une rencontre de l'Union des jeunes pour le renouveau (UJR) de N'Djamena, que son parti "sera dans la rue, comme tout le monde", en réaction à des appels à des marches pacifiques lancés par Les Transformateurs et la société civile. Il a appelé les jeunes de l'UNDR à "se tenir prêts" :





