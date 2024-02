Tchad : L’Union Européenne soutient le gouvernement dans la gestion de la crise humanitaire à l’Est

Plusieurs pays et partenaires se sont déjà engagés pour soutenir le gouvernement dans la gestion de cette crise. Cependant, malheureusement, les ressources mobilisées restent insuffisantes face aux proportions que prennent les affrontements au Soudan.



L'Union européenne, partenaire clé du développement du Tchad, a envoyé un émissaire pour une visite de travail dans le pays. Ce mardi 30 janvier 2024, le Premier Ministre Dr Succès Masra a reçu en audience le Commissaire européen chargé de la gestion des crises, Janez Lenarcic.



Le Commissaire européen a salué les efforts manifestes consentis par le gouvernement tchadien dans la gestion de cette crise et a annoncé que son institution prévoit une enveloppe budgétaire conséquente pour venir en aide au Tchad dans ce chapitre de la crise humanitaire.



Le Premier Ministre Dr Succès Masra exprime sa gratitude envers l'Union européenne pour cet engagement aux côtés du gouvernement tchadien. Il lance un appel à la solidarité internationale en faveur des populations en détresse à l'est du pays. Selon lui, les défis sont énormes et il est crucial que la solidarité internationale soit agissante afin d'apporter une assistance concrète à ces personnes vulnérables.



Face à cette situation critique au Tchad, il est essentiel que les partenaires internationaux se mobilisent davantage et apportent leur soutien financier et logistique afin de soulager les souffrances des populations touchées par cette crise humanitaire sans précédent.