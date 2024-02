Tchad: L’ambassadeur d’Espagne reçu en audience par le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération Internationale

Lors de cette rencontre fructueuse, les deux parties ont discuté des opportunités de coopération économique et commerciale entre les deux pays. Le ministre Mahamat Assouyouoti Abakar a souligné l'importance pour le Tchad d'établir des partenariats solides avec des pays comme l'Espagne afin d'accélérer sa croissance économique et promouvoir le développement durable.



Le ministre a également mis en avant les atouts économiques du Tchad tels que son potentiel agricole, minier et énergétique. Il a souligné la nécessité d'attirer des investissements étrangers dans ces secteurs clés pour créer des emplois et stimuler la croissance économique.



De son côté, l'Ambassadeur Ignacio García-Valencia Lumbreras s'est félicité des progrès réalisés par le gouvernement tchadien dans la promotion d'un environnement propice aux affaires. Il a exprimé son engagement à renforcer les liens entre les entreprises espagnoles et tchadiennes afin de favoriser les échanges commerciaux mutuellement bénéfiques.