Tchad : L’antenne ONAPE de Sila sur le terrain

L’Office Nationale pour la Promotion de l'Emploi (ONAPE), antenne provinciale de Sila s'est rendu le 25 novembre dernier dans les différents projets des jeunes promoteurs, porteurs de projets agricoles de la province.



Accompagné de son staff, le chef d'antenne ONAPE de Sila, Gonong Ahounta Ahounta, a inspecté les champs de culture des différents projets exécutés par les jeunes. Il s’en dégage un engagement des jeunes pour le développement agricole. A cet effet, l’assurance a été donné sur le fait que l’ONAPE ne ménagera aucun effort pour appuyer la formation des jeunes, ceci en vue d’une meilleure qualité et surtout, une meilleure qualification de l'auto emploi.



Après la visite des champs, Gonong Ahounta Ahounta a fait une déclaration à la presse : « Nous avons jugé utile d’effectuer ce déplacement, question de s’imprégner de la réalité du terrain. Une chose est de donner l’argent à quelqu’un, mais une autre est de suivre l’utilisation de cet argent. On s’est rendu compte que l’intervention est positive, et que les producteurs et les groupements ont fait bon usage des moyens alloués. Maintenant, il est question de s’assurer que les recouvrements sont effectifs, et comme cela, ensemble, nous allons réaliser d’autres choses l’année prochaine. C’est notre première année d’intervention à Sila. Avec cette expérience, si tout le monde travaille, comme nous constatons et que tout le monde rembourse, nous allons encore faire mieux l’année prochaine, J’encourage les producteurs à faire plus, afin que nous puissions relever les défis de l’heure ».