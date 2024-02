Tchad : L’association Chad Volunteers Organization rend un homage bien mérité à Marius

Le 23 février, l'association a annoncé qu'elle souhaitait honorer Marius à travers une image symbolique. Cette image représente sa présence, son sourire éclatant et son dévouement envers les projets auxquels il participait. Son souvenir restera gravé dans nos cœurs pour toujours.



Marius était un participant remarquable de la 2ème édition de la Randonnée du Désert au Tchad. Il avait montré un engagement sans faille lors de cette expérience unique qui visait à promouvoir le tourisme durable et à sensibiliser sur les problèmes environnementaux auxquels fait face le pays.



Mais Marius ne se limitait pas seulement aux activités liées au tourisme. Il était également connu sous le pseudonyme Afroptimiste pour son engagement dans le numérique et la société civile. Sa passion pour ces domaines lui avait valu une reconnaissance bien méritée.



Malheureusement, ce brillant jeune homme a été tragiquement tué à N'Djamena le 7 février dernier. Cette nouvelle choquante a marqué tous ceux qui ont eu la chance de croiser sa route ou de travailler avec lui.



C'est dans la matinée du jeudi que Marius a rendu son dernier souffle, emportant avec lui toute sa joie de vivre et son esprit positif qui ont inspiré tant d'autres personnes autour de lui.



Aujourd'hui, nous voulons rendre hommage à Marius en reconnaissant tout ce qu'il a apporté à notre communauté et en exprimant notre gratitude pour avoir eu l'opportunité de connaître une personne aussi spéciale.



Repose en paix, cher participant de la 2ème édition de la Randonnée du Désert. Ton âme restera toujours présente parmi nous et nous ne t'oublierons jamais. Tu as été une source d'inspiration précieuse pour tous ceux qui t'ont rencontré lors des différentes activités que tu as entreprises avec tant d'énergie et d'espoir.



Nous espérons que ton départ tragique servira également à rappeler l'importance du travail que tu accomplissais avec passion : promouvoir le numérique comme outil d'inclusion sociale et encourager l'engagement citoyen auprès des jeunes générations tchadiennes.