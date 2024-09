Tchad : L'association des Lamy-fortains et N'Djamenois lance une journée de conscientisation culturelle

À travers un point de presse tenu ce samedi 21 septembre dans son siège, l'association des Lamy-fortains et N'Djamenois a organisé une journée de conscientisation culturelle sous le thème : « La cohabitation pacifique, le vivre ensemble et le changement des mentalités ». L'objectif principal de cette association est de soutenir toute action de développement culturel au bénéfice du pays.



L'association des Lamy-fortains et N'Djamenois (ALAM-DJAM) est une organisation culturelle, socio-éducative et à but non lucratif, dont la force réside dans sa diversité culturelle et l'expertise de ses membres dans différents domaines d'activité.



Le coordinateur de l'association, Hassan Djedellah, a souligné que le « bien vivre ensemble » repose sur le respect mutuel, l'acceptation de la pluralité des opinions, les interactions basées sur l'ouverture et la coopération, ainsi que sur des relations bienveillantes, tout en rejetant l'indifférence et les actes nuisibles. C'est dans ce cadre que l'association des Lamy-fortains et N'Djamenois annonce la première édition de sa journée culturelle de conscientisation, qui se tiendra du 24 au 27 septembre 2024, au Palais des Arts et de la Culture.