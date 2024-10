Tchad : L'attaque de Boko Haram endeuille le pays, le Premier ministre exprime sa solidarité

Soutien aux Forces Armées

Le Premier ministre a salué le leadership actif du Président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, et sa détermination à répondre rapidement à cette attaque par le lancement de l'opération HASKANITE. Cette opération vise à poursuivre et traquer les assaillants jusqu'à leur dernier retranchement.



Il a condamné avec force cette violence insensée et a réaffirmé son soutien aux forces de défense et de sécurité qui œuvrent chaque jour pour protéger la nation. Le gouvernement qu'il dirige reste solidaire face aux défis qui menacent la stabilité du pays et s'engage à travailler pour la paix, la stabilité et la sécurité sur l'ensemble du territoire national.



Contexte de l'Attaque

Il est important de rappeler que, dans la nuit du 27 au 28 octobre, le groupe terroriste Boko Haram a attaqué une base des forces de défense et de sécurité dans la zone du Lac Tchad, entraînant la mort d'une quarantaine de soldats, selon des sources officielles de la Présidence.



Cette tragédie souligne les défis sécuritaires auxquels le Tchad est confronté et l'importance d'une réponse unifiée face au terrorisme.