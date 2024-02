Tchad : L’opposant Yaya Dillo est mort suite à l’assaut du siège de son parti (Le Procureur)

Selon les informations fournies par le Procureur, Yaya Dillo est décédé suite à l'assaut qui a eu lieu mercredi 28 février au siège de son parti. Cette attaque violente aurait entraîné la mort et des dizaines de blessés. De plus, vingt-six personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette affaire.



Ces événements tragiques sont un rappel brutal des tensions politiques qui persistent au Tchad. La mort d'un leader politique tel que Yaya Dillo est une perte immense pour le pays et pour ceux qui croyaient en ses idéaux.



Il est essentiel que les autorités fassent toute la lumière sur cet incident afin d'établir la vérité et rendre justice aux victimes.