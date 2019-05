Tchad : L'opposition se penche sur la situation du pays

"La CENI composée au vouloir de la majorité présidentielle en violation de la loi n° 216 est la preuve tangible de la mise en marche du processus de fraude massive ou d'un hold-up électoral sous la réassurance d'autres instruments de secours : la Cour suprême, l'administration territoriale et l'armée", martèle l'opposant Djimet Clément Bagaou.



L'opposition démocratique accuse le régime du président Idriss Déby Itno de "se plaire dans la misère des tchadiens" pendant que les citoyens continuent du subir quotidiennement à travers le pays une "insécurité généralisée, des crimes banalisés, et des conflits intercommunautaires entretenus par les autorités administratives et les forces de l'ordre."