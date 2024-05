Tchad : L'ouverture de première session ordinaire de l'ordre des médecins

Le président du Conseil, Dr Mbainguinam Dionadji, a souligné que cette session se tient finalement 14 mois après la dernière, en raison de diverses difficultés. Il a rappelé que l'Ordre national des médecins est le garant des principes de moralité, de probité et de dévouement nécessaires à la profession médicale, ainsi que le moteur du développement sanitaire du pays.



Il a déploré que les décisions concernant les problèmes de santé ne tiennent parfois pas compte des principes de la médecine, ce qui a des conséquences néfastes sur la qualité des soins. Il a relevé que pour jouer pleinement son rôle, l'Ordre doit être plus dynamique et ambitieux dans ses actions, mais fait face à des défis notamment la validation depuis 10 ans de la révision de la loi qui le régit.



Il a souhaité que lors de cette session, les conseillers soient attentifs et objectifs pour trouver des solutions aux sujets soumis à leur approbation.



Ce discours souligne les enjeux de l'Ordre national des médecins pour être un acteur clé du système de santé tchadien, malgré les défis organisationnels et juridiques auxquels il est confronté.