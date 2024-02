Tchad : La BDEAC jette un coup d’œil sur le portefeuille du gouvernement

Au cours de cette réunion, les deux parties ont discuté en détail des projets en cours financés par la BDEAC au Tchad. Le Ministre Abakar a exprimé sa satisfaction quant à l'état d'avancement des projets existants et a souligné leur importance pour le développement économique du pays.



Monsieur Guimbi a présenté les perspectives de financements futurs offertes par la BDEAC. Il a mis en avant les opportunités d'investissement dans différents secteurs clés tels que l'agriculture, l'énergie renouvelable, les infrastructures et le tourisme. Le représentant résident a souligné l'engagement continu de la BDEAC à soutenir le développement durable au Tchad.



Le Ministre Abakar s'est montré intéressé par ces possibilités et s'est engagé à travailler en étroite collaboration avec la BDEAC pour tirer pleinement parti des financements disponibles. Il a souligné que ces investissements sont essentiels pour stimuler la croissance économique du pays, créer des emplois et améliorer les conditions de vie des citoyens.



Cette rencontre entre le Ministre Abakar et Monsieur Guimbi témoigne donc d'une coopération solide entre le gouvernement tchadien et la BDEAC dans leur effort commun pour promouvoir le développement économique durable du pays.