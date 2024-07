Tchad : La Banque Mondiale évalue le niveau de réalisation du projet PARCA à Bagassola

Dr JAPHET DOUDOU BENDJILA coordonnateur national au cours de cette visite estime que l'accès à l'eau, à la santé et à l'éducation est une priorité pour le gouvernement tchadien, c'est pourquoi avec l'appui des partenaires, ces réalisations sont entrain d'être faites. Pour lui, il est essentiel que cette mission vienne constater le niveau de réalisation et par conséquent, dans les jours à venir, la réception de ces joyaux sera effective au bénéfice de la population de Bagassola qui sont des réfugiés et la communauté hôte.



RASIP PERTEV représentant résident de la Banque Mondiale quant à lui se dit très enthousiaste de voir l'état d'avancement des travaux et d'échanger avec les bénéficiaires directs du projet. C'est à ce prix seulement que l'impact de ce que la banque mondiale fait sera connue. Il rassure aussi que son institution continuera à accompagner le Tchad dans le processus de développement.



TRINA HAQUE responsable chargée du développement humain à la banque mondiale de dire que l’objectif de la visite était vraiment de voir comment nos différents projets mentionnés fonctionnent sur le terrain. Pour elle, il était particulièrement important de parler avec les bénéficiaires. Ils sont ici grâce au programme SWEED et il est très encourageant d’entendre parler des changements positifs dans leur vie et leurs moyens de subsistance en termes d’activités et d’opportunités génératrices de revenus plus nombreuses et de meilleure qualité. A ce titre, la banque mondiale a donc hâte de voir ces projets se concrétiser et d’avoir des installations de santé pour que les habitants puissent vraiment avoir un meilleur accès à la santé et à l’eau dans leur vie.