Tchad : La Banque Mondiale préoccupée par les projets énergétiques notamment d’Interconnexion de Réseau Électrique du Cameroun et du Tchad

Les échanges ont porté sur le suivi et la mise en œuvre de trois projets notamment le Projet d’Accroissement d’Accès à l’Énergie au Tchad (PAAET), le Projet Régional d’Intervention pour des Systèmes Énergétiques Durables en Afrique Solitaire (RESPITE) et le Projet d’Interconnexion de Réseau Électrique du Cameroun et du Tchad (PIRECT). Ces projets seront entièrement financés par la Banque Mondiale et la Société Financière Internationale, toutes deux institutions du Groupe Banque Mondiale.



Il est primordial que ces projets soient mis en place avec succès afin de répondre aux besoins croissants en énergie dans la région. La collaboration entre les autorités locales et les organisations internationales est essentielle pour assurer un développement durable dans ce domaine crucial.