Tchad : La Maison de la femme élabore son plan stratégique 2020-2024

L'objectif de cet l'atelier est de permettre aux participants d'élaborer et de valider le plan stratégique 2020-2024 et le manuel des procédures de gestion administrative, comptable et financière de la Maison nationale de la femme. La directrice générale de la Maison nationale de femme, Amina Tidjani Yaya, estime qu'il est « impératif de songer aux mécanismes et stratégies qui concilient le développement socio-économique et la protection des femmes et des filles en vue d'accélérer leur autonomisation ».



En effet, une bonne promotion féminine doit nécessairement impliquer les organisations féminines, et être intégrée dans un contexte de développement globale de la nation. Pour elle, l'analyse de ces deux documents arrive au moment où le gouvernement tchadien est en train d'élaborer, ou de revoir les stratégies, les politiques et lois nationales, en rapport avec la promotion et l'épanouissement de la femme, dans le but d’améliorer les conditions de vie des concitoyens.



L'inspecteur général du ministère de la Femme et de la Protection de la Petite enfance, Moudouna Ernest, affirme que depuis le 10 avril 2015, la coordination de la Maison nationale de la femme a lancé le processus d'élaboration du plan stratégique qui a connu une première validation lors d'un atelier tenu du 27 au 28 août 2015. « Ces documents n'ont en réalité jamais été mis en œuvre dans le fonctionnement de la Maison, ceci à cause des problèmes techniques et financiers.

Cet acte juridique vient renforcer le processus d'autonomisation de la femme », rappelle Moudouna Ernest. Plusieurs principes guident le document : la responsabilisation, la redevabilité, la transparence, l'intersectorialité, l'appropriation, la gestion axée sur les résultats et le partenariat. Offerte par la Chine, la Maison nationale de la femme a été inaugurée en mars 2015.