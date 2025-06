Tchad : La communauté musulmane de Mao célèbre l'Aïd el-Adha sous le signe de la paix

La prière, qui a débuté dès 7h10, a été dirigée par l'imam de la grande mosquée de Mao, Mahamat Ahmat Moustapha. L'imam a souhaité une bonne et heureuse fête de l'Aïd el-Adha à tous les fidèles. Il les a également exhortés à cultiver les valeurs de paix, de pardon, de cohabitation pacifique et de vivre-ensemble, soulignant que la paix est l'arme principale pour le développement de la province et du pays.





Après la prière, une présentation des différents acteurs présents a eu lieu. Parmi eux figuraient le Sultan du Kanem et son staff, le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques, les Délégués Provinciaux, les chefs de services déconcentrés de l'État, les autorités militaires, les représentants des ONG, la Chambre de Commerce, les représentants des partis politiques, les conseillers provinciaux et communaux, ainsi que les responsables de l'ANGE Provinciale et de la société civile.





Cette rencontre a permis d'exprimer les vœux et de renforcer les liens entre les différentes composantes de la société.