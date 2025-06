Président Mahamat Idriss Déby : “Construisons un Tchad uni, solidaire et spirituellement fort”

Un appel à la vigilance spirituelle et sociale



Saluant le rôle central des leaders religieux, le Chef de l’État les a qualifiés de "messagers de la cohésion sociale" et de "sentinelles vigilantes de la paix". Il a souligné leur responsabilité morale dans l’éducation des consciences et dans la prévention de toute forme de manipulation religieuse à des fins de division.



Il a mis en garde contre les discours extrémistes et les replis identitaires, rappelant que les tragédies du passé, notamment la guerre civile de 1979, ne doivent plus jamais se reproduire. Pour le Chef de l'État, la diversité religieuse, culturelle et politique doit être une richesse et non un facteur de conflit.



Le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno a réaffirmé la tolérance zéro contre toute atteinte à l’unité nationale, à la paix sociale et à l’intégrité territoriale. Il a invité les guides religieux à intensifier leurs efforts dans la promotion de l’amour de la patrie, de la citoyenneté active et de l’éducation morale, encourageant chacun à se poser la question : "Qu’ai-je fait pour mon pays ?" Il a également exhorté à renforcer le dialogue inter et intra religieux, pour faire du Tchad un modèle de cohabitation pacifique entre toutes les confessions.