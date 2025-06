Tchad : Le Studio Photo Royal Ben s'associe au groupe Yaldari pour la promotion culturelle

Dans le cadre de cet accord, le studio fournira au groupe Yaldari un accompagnement complet en matière de communication visuelle. Cela inclut des shootings photos et vidéos, la conception d'affiches, banderoles et flyers, ainsi qu'une couverture audiovisuelle de tous leurs événements.





Selon Tanglo Benjamin, photographe et PDG du Studio Photo Royal Ben, cette collaboration a pour but d'« honorer l’originalité musicale du groupe Yaldari » et de faire rayonner la culture tchadienne sur les scènes locale et internationale. Il a précisé : « Nous avons franchi une étape avec Yaldari. Leur mélodie est une richesse que nous souhaitons valoriser par des moyens modernes et professionnels. »





Le contrat prévoit également que le studio évoluera vers une production de vidéos professionnelles, avec la mise en place prochaine d'un véritable studio d'enregistrement vidéo. Cette initiative s'inscrit dans un projet plus vaste de promotion de la culture tchadienne via le numérique, avec l'ambition de viser des expositions internationales.





Ce partenariat représente un tournant pour le groupe Yaldari, qui bénéficiera désormais d'un soutien technique solide pour son originalité et son talent. Pour le Studio Royal Ben, c'est une manière de contribuer activement à l'émergence d'une scène artistique tchadienne structurée et reconnue, bien au-delà des frontières nationales.