Tchad : Vulgarisation des textes environnementaux à Djermaya

Accompagné du chef d'unité, Adam Djabar Ahmat, le Délégué a présenté les principales dispositions de la loi n°023/CNT/2024 relative à la protection de l’environnement et au développement durable. L'objectif est de permettre aux autorités administratives, traditionnelles, et aux populations locales de s'approprier les enjeux, droits et obligations contenus dans ce texte crucial.





Au cours de la rencontre, le Délégué a officiellement remis le document de loi à Mme Khadidja Rozi, sous-préfète de Djermaya. La cérémonie s'est déroulée en présence de notables, de responsables administratifs et de représentants des forces vives de la communauté.