Football : le retour de Ngar Ezéchiel va-t-il changer le match de ce samedi soir ?

Alors que l’équipe nationale tchadienne peine à s’imposer sur la scène continentale, une question anime les supporters : le retour de Ngar Ezéchiel peut-il véritablement changer la donne ?



Lors des six derniers matchs de qualification à la CAN, les SAO n’ont inscrit qu’un seul but, révélant une attaque en grande difficulté. Face à cette inefficacité offensive persistante, de nombreux internautes ont réclamé le retour de l’ancien buteur emblématique de l’équipe nationale, Ngar Ezéchiel.



Mais ce retour est-il suffisant pour transformer le visage des SAO ?



Il serait illusoire de penser qu’un seul joueur peut à lui seul porter toute une équipe, surtout dans un contexte aussi complexe. Construire un collectif solide exige plus qu’un retour individuel, aussi talentueux soit-il.



Cependant, la présence de Ngar Ezéchiel pourrait redonner confiance à l’attaque tchadienne. Joueur expérimenté évoluant à l’étranger, il incarne une référence technique et psychologique qui pourrait influencer positivement ses coéquipiers.