Diplomatie Sportive : Le Tchad et la Russie renforcent leur coopération

Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique diplomatique visant à stimuler le développement du sport, la formation des jeunes, la construction d'infrastructures et le renforcement des capacités des cadres sportifs tchadiens. Forte de son expertise, la Russie offre au Tchad une réelle opportunité de progrès à travers des partenariats techniques et pédagogiques.





Le Ministre Maïdé Hamit Lony, en accord avec l'engagement du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, Président de la République, a souligné l'importance de cette coopération pour l'épanouissement de la jeunesse tchadienne et le rayonnement du sport tchadien sur la scène internationale. Le Tchad, résolument engagé dans une politique de développement sportif et d'épanouissement de sa jeunesse, voit dans cette collaboration une opportunité d'acquérir des infrastructures sportives modernes, de renforcer la formation des encadreurs et de créer des passerelles pour l'insertion professionnelle des jeunes par le sport. Le développement du football, sport roi et levier de cohésion nationale, constitue un axe prioritaire de cette vision partagée.





Conscients du rôle fédérateur et diplomatique du sport, les deux parties ont convenu de mettre en place des mécanismes innovants pour favoriser l'éclosion des talents tchadiens. Une rencontre sportive de haut niveau entre le Tchad et la Russie est d'ailleurs en perspective. Par cette initiative, le Tchad ambitionne de renforcer son attractivité et de s'ériger en nation émergente dans le domaine sportif, en phase avec les grandes orientations nationales.