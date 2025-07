Football : Bakhit Djibrine, quel avenir de carrière pour l’étoile filante du football tchadien ?

Star précoce de l'équipe nationale tchadienne, à laquelle on prédisait un destin au-delà de nos frontières, comme Ndoram Japhet, il est en déclin.



Mais qu'est-ce qui n'a pas marché ? Formé à Amtiman au SCRIT SPORT, recruté par Foullah Ediffice, Bakhit Djibrine a été chouchouté par les amoureux du ballon rond de la capitale, pas à cause de sa taille, mais en raison de sa technicité, sa maîtrise de balle et son regard du jeu, surnommé « le petit Messi tchadien ».



Repéré par l'ex-sélectionneur de l'équipe nationale tchadienne nationale, Emmanuel Tregoat qui a cru en lui comme l’avenir d'un pays méconnu du football. C'était une ouverture pour lui de découvrir le football de haut niveau. Malheureusement sans succès, convoité par d'autres clubs africains mais il a tourné en rond.



Autrefois meilleur buteur du championnat de Ndjamena, le milieu du terrain de Foulah Édifice, l'enfant prodige et l'espoir du football tchadien, doté d’un talent immensément riche, n'a plus de godas sur ces pieds. Les raisons visibles de sa mauvaise forme sont ces blessures à répétition.



Mais en réalité, c'est une carrière mal gérée et mal orientée par les techniciens du football l'équipe recruteur et aussi le mal de travail par le concerné. Absent lors de derniers recrutements à l'équipe nationale, il prouve son inefficacité à convaincre les entraîneurs.



Toutefois, on espère un retour doré, mais c'est une leçon à tirer pour les autres talents du football tchadien à bien gérer.