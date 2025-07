Inflation en baisse au Tchad : un signe encourageant pour les ménages

Les produits frais affichent une baisse annuelle de 12,2 % ;

L’inflation des produits importés reste modérée (-2,6 %), tandis que les produits locaux connaissent une baisse plus prononcée (-4,6 %) ;

La viande de bœuf avec os augmente légèrement à N'Djaména, mais la tomate fraîche y chute fortement, passant de 1 221 FCFA/kg à 820 FCFA/kg.

Le recul de l’inflation est principalement attribuable à la baisse significative des prix des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées, dont l’indice a chuté de 6,5 % sur un an. Cette tendance se traduit par une amélioration de l’accessibilité des denrées de base, à l’image du mil, du maïs ou encore du poisson frais, dont les prix ont diminué dans plusieurs grandes villes.Parmi les données les plus marquantes :L’indice global des prix est en baisse de 3,4 % sur un an. Si l’évolution reste légèrement positive sur un mois (+1,1 %) et sur le trimestre (+1,0 %), la tendance globale est celle d’un ralentissement soutenu de l’inflation, soutenue par une meilleure stabilité des prix dans les secteurs clés comme l’alimentation, les transports ou la santé.Les autorités économiques saluent cette évolution comme un indicateur de stabilité, favorable aux politiques de soutien au pouvoir d’achat. L’évolution différenciée entre produits durables et non-durables souligne par ailleurs l’impact des choix de consommation sur les tendances inflationnistes.