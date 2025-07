Sécurité régionale : Lancement au Tchad du programme Sahel de la Coalition islamique

La cérémonie d’ouverture a rassemblé un large éventail de hauts responsables civils et militaires des pays sahéliens, ainsi que des représentants d’organisations internationales, régionales et diplomatiques.



Dans son allocution d’ouverture, le Général Al-Moghedi a souligné que le lancement de ce programme au Tchad représente une étape stratégique majeure dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent. Il a rappelé que ce programme repose sur quatre piliers intégrés : le volet intellectuel, le médiatique, le militaire et la lutte contre le financement du terrorisme. Selon lui, la coopération entre les États membres reste la clé pour garantir la sécurité et la stabilité régionales.



Il a également salué le rôle central du Tchad dans la lutte contre le terrorisme en Afrique, et affirmé que la Coalition est fière de compter sur la contribution active du pays. Le Général a précisé que ce programme fait partie d’un plan ambitieux de la Coalition, comprenant 90 programmes de formation destinés à plus de 4 600 participants, et 20 campagnes de sensibilisation dans 15 États. À ce jour, 25 programmes ont été réalisés, impliquant 284 participants venus de 26 pays.



De son côté, le Ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, s'exprimant au nom de son homologue des Forces armées tchadiennes, a salué le lancement de ce programme novateur sur le sol tchadien. Il a rendu hommage à la CIMCT pour son soutien continu aux pays sahéliens, et a réaffirmé l’engagement du Tchad en faveur de la coopération régionale et internationale contre le terrorisme.



Le Ministre a insisté sur l’importance de ce programme dans la lutte contre le financement du terrorisme, en soulignant son impact dans l’assèchement des sources de financement illicites qui alimentent les groupes armés.