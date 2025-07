Cameroun : Un trafiquant d'armes présumé de Boko Haram interpellé à Makary

Un conflit complexe sur un territoire déjà fragilisé

La région de l’Extrême-Nord du Cameroun est confrontée, depuis 2013, aux incursions du groupe terroriste Boko Haram. Ce conflit, originaire du nord-est du Nigeria (État de Borno), s'est étendu à quatre pays : le Nigeria, le Cameroun, le Tchad et le Niger.





Avant même l'extension du conflit de Boko Haram, cette région était déjà un terreau fertile pour les trafics et le banditisme. Les interactions complexes entre le mouvement djihadiste et le milieu criminel local font de l'Extrême-Nord un cas d'étude pertinent pour comprendre la relation entre criminalité et conflits.