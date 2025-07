RCA : Le Général Ianni en visite à Bangui, un signe fort pour la coopération de défense franco-centrafricaine

Ce 10 juillet 2025, le Général IANNI a été reçu par le ministre de la Défense nationale centrafricain, Claude Rameaux Bireau, pour un échange stratégique axé sur les relations bilatérales en matière de défense. Cette rencontre revêt une importance capitale et s’inscrit dans la continuité de la feuille de route signée le 27 avril 2024, qui définit les axes prioritaires de coopération entre la France et la Centrafrique.





Au-delà des échanges techniques, cette visite illustre la volonté partagée des deux pays de bâtir une relation de confiance. Elle témoigne également de l'engagement de la France à soutenir la Centrafrique dans ses efforts de stabilisation, de sécurisation du territoire et de montée en puissance de son outil de défense nationale.





Cette visite vient ainsi consolider l’amitié entre la France et la Centrafrique, et ouvre de nouvelles perspectives pour des échanges dans le domaine militaire plus structurés, durables et adaptés aux défis sécuritaires contemporains.