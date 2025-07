Cameroun : Un militaire tué et deux blessés dans l'explosion d'une mine à Muyuka

Rappel sur la crise anglophone

Cet événement tragique s'inscrit dans le cadre de la crise anglophone qui secoue les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun. Ce conflit, qui a débuté fin 2016 par des manifestations pacifiques d'avocats et d'enseignants, a rapidement dégénéré en violence et s'est transformé en une crise armée entre les forces gouvernementales et les séparatistes.