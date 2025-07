RCA : Les FACA renforcent leurs rangs avec plus de cent nouveaux sous-officiers

Ces nouveaux sergents ont suivi une formation exigeante en leadership militaire, dispensée par des instructeurs Russes au Centre de formation militaire de Béréngo. Ce parcours rigoureux témoigne de leur engagement, de leur discipline, et de leurs aptitudes physiques et intellectuelles à commander un groupe de combat.





La cérémonie de remise de galons a été présidée par le Général de Division Arcadius Betibangui, Sous-Chef d’État-Major chargé de la Planification, représentant le Général d’Armée Zéphirin Mamadou, Chef d’État-Major des Armées et Commandant de la Zone de Défense Autonome de Bangui.







L’événement s’est déroulé en présence des chefs de corps, chefs de bureau, officiers, sous-officiers, militaires du rang, ainsi que des familles, amis et proches venus partager ce moment de fierté nationale.





Ces nouveaux sous-officiers viendront renforcer la chaîne de commandement au sein des FACA et insuffler une nouvelle dynamique dans leurs unités respectives.