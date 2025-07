Tchad : Au Kanem, les préfets des départements du Kanem-Est et de Ziguey prennent fonction

Il s’agit de M. Abakar Abderahim Eriteiro, nommé préfet du département du Kanem-Est, en remplacement de M. Boloki Hassaballah Djorio, qui a exercé cette fonction pendant quatre ans et trois mois, et de M. Chelio Guirki Sobra, nommé préfet du département de Ziguey, en remplacement de M. Abakar Soukaya, dont le mandat a duré six mois.



Tour à tour, les préfets entrants ont exprimé leur gratitude aux plus hautes autorités du pays pour la confiance placée en eux, tout en souhaitant plein succès à leurs prédécesseurs.



Lors de son allocution, le Général Assouni a insisté sur la transparence dans la gestion des ressources, la lutte contre les feux de brousse, le vol de bétail, le banditisme, ainsi que sur la nécessité de protéger l’environnement. Il a également exhorté les chefs traditionnels à s’impliquer activement dans le développement local.