Tchad : Un ancien élève fait don de 100 tables-bancs au lycée collège Saint-Charles Lwanga de Sarh

La cérémonie de remise s'est déroulée en présence de l'Association des anciens élèves, des enseignants, des élèves, et des parents d'élèves. Le recteur du lycée, le père Beugré Patrick, a été touché par cette initiative et a salué le geste de l'ancien élève, encourageant les autres anciens à suivre cet exemple de générosité.





Pour Djihonante Rakidjon, ce don va au-delà d'un simple appui matériel. Il a déclaré que le lycée Saint-Charles Lwanga est pour lui une "école de vie", un lieu qui lui a transmis des valeurs humaines et spirituelles fortes. Il a expliqué que son geste vise également à célébrer les brillants résultats obtenus par les élèves cette année. "Je salue l'engagement des enseignants, la rigueur de l'administration et la détermination des élèves. Ce sont eux les véritables artisans de cette réussite", a-t-il affirmé.





Enfin, il a exprimé le souhait que cette action inspire d'autres anciens élèves et personnes de bonne volonté à soutenir le développement de l'établissement. Plusieurs anciens élèves présents ont également salué ce geste symbolique et plein de reconnaissance, qui renforce les liens entre les générations et l'esprit de solidarité au sein de l'école.