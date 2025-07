Tchad : Le ministère de la Femme réagit après la diffusion d'une vidéo choc d'une survivante de violence

Selon le communiqué, la survivante a été prise en charge dès le 19 mai 2025 au Centre Intégré de Services Multisectoriels (CISM) de l’Hôpital de Bagasola. Elle y a bénéficié d'une prise en charge médicale et psychologique complète, incluant une double amputation rendue nécessaire pour sauver sa vie. Le ministère a souligné que l’intégralité des soins, y compris l’intervention chirurgicale et le suivi post-opératoire, ont été entièrement couverts par le centre.





Sur le plan judiciaire, un accompagnement juridique est en cours, avec l’appui des autorités provinciales de la région du Lac. L’agresseur présumé a été arrêté dès le mois de mai et fait actuellement l’objet d’une procédure judiciaire en bonne et due forme.





La survivante a également été reçue le 7 juillet 2025 à N’Djaména par le Ministère de la Femme et de la Petite Enfance pour un suivi de son dossier. À cette occasion, la Ministre d’État a interpellé son homologue du ministère de la Justice pour s'assurer d'une réponse judiciaire appropriée.





Dans son message, la Directrice de la Promotion et de la Protection des Droits des Femmes a insisté sur l’engagement du gouvernement à accompagner la survivante de manière concrète, constante et structurée. Elle a également lancé un appel à la retenue dans les commentaires publics : « Nous comprenons l’émotion, mais rappelons que la survivante n’est pas seule. Elle reçoit le soutien de l’État et nous poursuivons nos efforts pour qu’elle obtienne justice. »