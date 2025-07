TCHAD

Tchad - Tourisme : À la rencontre du Damalisque, une merveille de la savane tchadienne

Alwihda Info | Par Peter Kum - 14 Juillet 2025

Gracieux, élégant et rapide, le Damalisque, également connu sous le nom de Topi, est l'une des plus belles antilopes que vous pourrez admirer dans les aires protégées du Tchad. Sa robe brune cuivrée, ses marques sombres uniques et ses cornes recourbées attirent tous les regards, promettant une expérience inoubliable dans les savanes tchadiennes.