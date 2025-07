Baccalauréat 2025 au Tchad : Le Barh El Gazel en tête de peloton, le Délégué de l’Éducation s'exprime

Interrogé par le correspondant Adoum Mbaidoua, le délégué s’est dit « comblé de joie » et a salué un « résultat collectif », fruit d’un engagement soutenu de toute la communauté éducative de la province.





« Ce n’est pas un miracle. Depuis quatre ans, nous avons mis en place des stratégies pour renforcer notre système éducatif. L’organisation des cours d’été pour les classes d’examen et l’implication des partenaires techniques et financiers ont été décisives », a-t-il expliqué.





Moussa Abakar Zene a insisté sur le rôle clé joué par les enseignants, dont 95 à 100 % ont pu achever leurs programmes. Il a également souligné l'implication des inspecteurs, des responsables d’établissement, des parents d’élèves, des associations de jeunes et des autorités administratives, tous mobilisés pour garantir un encadrement efficace et une meilleure préparation des candidats.





« La réussite est un processus. Ce classement est le fruit d’un travail acharné, collectif et méthodique », a-t-il ajouté.



En guise de mot de clôture, Moussa Abakar Zene a lancé un appel à maintenir cet élan et à poursuivre les efforts pour renforcer le système éducatif tchadien :

« L’éducation est l’affaire de tous. Nous devons continuer sur cette lancée pour conserver notre rang et progresser davantage. »