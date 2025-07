Le MPS a représenté le Tchad à la Réunion ministérielle sur le Dialogue mondial des Civilisations à Beijing

Organisé conjointement par les Départements de la Communication et des Relations Internationales du Parti Communiste Chinois (PCC), cet événement rassemble plus de 600 délégués de 140 pays, incluant des représentants de gouvernements, des leaders politiques, et des responsables d’organisations internationales et de la société civile.







Le Président chinois Xi Jinping a délivré un message fort, lu par Li Shulei, Membre du Bureau Politique et Ministre du Département de la Communication du Comité Central du PCC. Il a exprimé l’espoir de voir les nations s’engager à « promouvoir la complémentarité et l’amitié entre les peuples, et œuvrer pour une coexistence harmonieuse entre les civilisations ». Rappelant l’importance des échanges et de l’apprentissage mutuel entre les civilisations pour leur épanouissement, la Chine a réaffirmé son attachement à la non-ingérence, au multilatéralisme, et à une coopération fondée sur le respect mutuel.







La réunion a également bénéficié de la participation de personnalités de premier plan telles que l'ancien Président de la Namibie, Nangolo Mbumba, l'ancienne Présidente de l’Indonésie, Megawati Soekarnoputri, l'ancien Premier ministre du Japon, Yukio Hatoyama, et l'ancien Premier ministre de Belgique, Yves Leterme. Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a adressé une lettre spéciale saluant l’initiative chinoise.





La voix souverainiste du Tchad et le renforcement des liens bilatéraux

Intervenant devant les médias internationaux, le Porte-parole du MPS, Abdel-Nasser Garboa, a salué cette initiative qui s'aligne avec les principes fondamentaux de la doctrine politique du MPS, à savoir le respect de la souveraineté, le dialogue entre les peuples et le multilatéralisme. Il a souligné que le MPS, parti au pouvoir au Tchad, s’inscrit dans une vision de souveraineté, de respect mutuel et de partenariat équilibré, en phase avec les aspirations du peuple tchadien et les grands équilibres internationaux.







La délégation tchadienne a également saisi cette opportunité pour renforcer ses liens d’amitié avec plusieurs délégations africaines et internationales, ouvrant la voie à de futurs partenariats bilatéraux.







Il est important de noter qu'à l’issue de la dernière rencontre entre le Président chinois Xi Jinping et le Président du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno (également Président du MPS), les relations diplomatiques entre la Chine et le Tchad ont été élevées au niveau stratégique, le plus haut palier dans la hiérarchie diplomatique chinoise. Cette rencontre a été suivie par une visite officielle à N’Djamena du Ministre chinois des Affaires Étrangères.







Dans le cadre du renforcement des excellentes relations bilatérales, les deux partis au pouvoir – le MPS et le PCC – entendent intensifier leurs échanges politiques et stratégiques. L'objectif est d’harmoniser leurs positions sur les grandes questions internationales et de renforcer la coopération pour le développement. À cet effet, les deux parties ont convenu de programmer une visite officielle du Secrétaire Général du MPS, Aziz Mahamat Saleh, en Chine au cours du premier trimestre de l’année 2026.