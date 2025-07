Tchad : Des cours de soutien scolaire pour 3 750 enfants réfugiés soudanais au camp d'Iridimi

Ces enfants ont fui les camps de Zam Zam et Aboushouk au Soudan, cherchant refuge et une continuité de leur éducation.



Un effort concerté pour l'éducation des enfants en situation de crise

Pour assurer cette reprise éducative, 75 enseignants ont été mobilisés. Les cours se tiennent dans les classes existantes du camp. La distribution de matériel pédagogique essentiel a également été rendue possible grâce au soutien de l’UNICEF, un acteur clé dans l'accès à l'éducation pour les enfants en situation de déplacement et de crise.







Cette initiative est cruciale pour ces enfants qui ont vu leur scolarité interrompue par le conflit au Soudan et le déplacement forcé. Elle vise à leur offrir une opportunité de rattraper le temps perdu et de reconstruire un semblant de normalité et d'espoir pour leur avenir.