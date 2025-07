Tchad : La Commission mixte de désarmement présente les saisies dans le Batha

Les saisies comprennent 193 armes de guerre de différents calibres, des armes blanches, des effets militaires et des produits frelatés.





Le Coordinateur de la Commission, le Général Barkaye Koré, a lancé un appel aux citoyens pour qu'ils remettent volontairement leurs armes, soulignant l'importance de cette démarche pour la paix et la sécurité.





Le Délégué général, le Général Ahmat Goukouni Mourali, a salué le travail accompli par la Commission et a sollicité un appui renforcé de l’État en faveur des forces de sécurité, notamment en moyens roulants et en personnel, afin de mieux protéger les populations.





Cette opération s’inscrit dans le cadre de la politique de sécurité nationale impulsée par le Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, dont l'objectif est de désarmer les populations et de pacifier durablement le pays.