Tchad : Le Ministre de la Fonction Publique appelle à l'unité et à l'engagement pour un Tchad prospère

Dans son message, le Ministre a souhaité un "bon début de semaine à toutes et à tous", en invitant à placer cette nouvelle semaine "sous le signe du travail bien accompli, du dialogue constructif et de la responsabilité collective".





Il a exhorté chaque acteur, dans son domaine de compétence, à "redoubler d’efforts pour faire avancer notre administration, renforcer la cohésion sociale et consolider les acquis de la paix".







Abdoulaye Mbodou Mbami a conclu son message en rappelant que "c’est par l’unité, la concertation et l'engagement quotidien que nous bâtirons un Tchad fort, juste et prospère".