Tchad : Levée des couleurs au MASSASH, un appel au patriotisme et à la cohésion administrative

Cette cérémonie était la première depuis les récentes nominations du 1er juillet dernier. Prenant la parole, Mme Zara Mahamat Issa a salué la présence des cadres et agents du Département, ainsi que ceux des entités sous tutelle, notamment l'Office National de Sécurité Alimentaire (ONASA). Elle les a exhortés à cultiver l'esprit patriotique, la cohésion, le professionnalisme, la bonne gouvernance et la culture du résultat.





Ce moment a aussi été l'occasion de saluer l'engagement de la nouvelle équipe envers les valeurs républicaines et l'importance de servir le pays avec dignité et respect. Pour la Ministre, servir sa patrie est une fierté, surtout dans un département en charge de l’action sociale, de la solidarité et des affaires humanitaires.





Elle a insisté sur la nécessité d’une collaboration franche et efficace pour faire rayonner les missions du Ministère au service des couches vulnérables de la population.