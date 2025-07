Tchad : Un match de football à Bébédjia pour promouvoir le changement de comportement chez les jeunes

L'événement a été l'occasion de véhiculer un message fort de pardon, de tolérance et de résolution pacifique des conflits, particulièrement en cette période de travaux champêtres.



Dans son intervention, le député Mbaïré Béral Thierry s’est réjoui de l'esprit de fair-play qui a régné pendant les 90 minutes de jeu. Il a exhorté les jeunes et l’ensemble des populations de la Nya à cultiver la paix, le vivre-ensemble et la cohésion sociale, des piliers essentiels, selon lui, pour assurer le développement socio-économique.



Au nom de son parti, le RNDT-Le Réveil, il a lancé un appel à la solidarité, à l’amour du prochain et à l’unité autour des idéaux communs pour bâtir un avenir meilleur pour le département.



Présent à la cérémonie, le chef de canton de Bébédjia, M. Mara Emmanuel, représentant les six chefs de canton de la Nya, a félicité le député pour sa proximité avec sa base. Il a salué le geste de reconnaissance du député, soulignant qu’en moins de six mois de mandat, il est revenu dire merci à ses électeurs. Il a encouragé les autres élus à s’inspirer de cet exemple pour faire émerger des hommes et des femmes engagés pour le développement de la Nya.



Sur le plan sportif, l’équipe Union Sport de Mbikou l’a emporté face à AS Dynamique Nomian sur le score serré de 5 buts à 4. À l’issue de la rencontre, des maillots, des ballons et une importante somme d’argent ont été remis aux deux équipes pour les encourager.