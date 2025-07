Tchad : La FTFA et l'Ambassadeur de Russie envisagent un partenariat pour le football

La formation des entraîneurs, arbitres et encadreurs techniques .

. Le développement des jeunes talents .

. L' amélioration des infrastructures sportives de proximité .

. L'accès à des programmes d’échanges, de stages et de compétitions.

Un partenariat prometteur pour la jeunesse tchadienne

Les discussions ont porté sur les perspectives de coopération entre la FTFA et la Fédération Russe de Football, ainsi que sur d'éventuels partenariats visant au développement du football au Tchad.La FTFA a exprimé son souhait de renforcer les liens avec la Fédération Russe afin de bénéficier de son expertise dans plusieurs domaines clés, notamment :L'Ambassadeur Sokolenko a salué cette initiative et a réaffirmé la disponibilité de son pays à accompagner la FTFA dans la mise en œuvre de projets structurants. Il a encouragé la fédération à formaliser ses propositions et a exprimé le souhait de multiplier les rencontres pour approfondir cette coopération.Cette première rencontre, décrite comme cordiale et respectueuse, ouvre la voie à un partenariat prometteur qui pourrait grandement bénéficier à la jeunesse et au football tchadien.