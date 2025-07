Tchad : symphonie de cohésion et de renouveau sportif au cœur de la Police nationale

Ce vendredi, 11 juillet 2025, à l'Académie de football de 7Farcha Milezi l’Association Sportive de la Police civile (AS Police A) et le Corps de la Police (AS Police B) se sont affrontés en un match amical à celle du Corps de Police (AS Police B).



Placée sous l’égide du général Timan Hamid, directeur de la santé, de la promotion des sports et de la musique au sein du ministère de la Sécurité publique et de l’Immigration, cette rencontre s’est déroulée dans une ambiance fraternelle, sous le regard attentif du chef de service des sports et de plusieurs responsables institutionnels, tous unis par le souci de renforcer les liens d’unité au sein de la grande famille policière.



Plus qu’un simple match de football, cette initiative se veut le catalyseur d’une dynamique nouvelle au sein de la Police nationale. Elle incarne à la fois une volonté de renaissance sportive, et un engagement affirmé à promouvoir la cohésion, la discipline et l’excellence à travers la pratique sportive.



L’événement s’inscrit également dans le cadre des préparatifs stratégiques de l’AS Police Corps, en vue de sa participation au prestigieux Tournoi des Forces de Défense et de Sécurité prévu le 1er septembre prochain. Une échéance qui mobilise les énergies et galvanise les esprits.



Entre esprit de fair-play, sens du collectif et passion du jeu, cette joute amicale aura su témoigner de la vitalité du sport au sein des forces de sécurité et de son rôle essentiel dans la construction d’une institution forte, solidaire et résolument tournée vers l’avenir.