Tchad : Royal Air Maroc reprendra ses vols vers N'Djaména en septembre 2025

Diversifier l’offre de transport aérien international à destination et en provenance du Tchad.

Renforcer les liens économiques, commerciaux et diplomatiques entre le Tchad et le Royaume du Maroc.

Offrir de nouvelles opportunités de mobilité pour les usagers, les entreprises et les investisseurs.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la reprise officielle des vols de Royal Air Maroc à destination de N’Djaména, prévue pour septembre 2025. Ces vols avaient été interrompus en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.Les échanges ont porté sur les modalités techniques, opérationnelles et diplomatiques de cette reprise très attendue. Pour le Tchad, cette relance constitue un jalon important dans sa politique nationale de désenclavement et de renforcement de sa connectivité aérienne internationale.La Ministre a salué l'engagement renouvelé de la compagnie marocaine, soulignant qu’il s’inscrit pleinement dans la vision stratégique du Gouvernement, portée par le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno. Cette vision vise à désenclaver le pays, faciliter la mobilité des personnes et des biens, et intensifier les échanges économiques et culturels avec le reste du monde.La reprise des vols de Royal Air Maroc contribuera significativement à :La Ministre Fatima Goukouni Weddeye a réaffirmé sa détermination à poursuivre ses efforts pour faire du ciel tchadien un espace sûr, ouvert et attractif, au service du développement national.