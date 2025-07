Tchad - Santé : Campagne innovante contre le paludisme à Moissala et Dembo avec vaccin et chimioprévention

L'association de la CPS et du vaccin R21 s'inscrit dans le cadre d'une étude visant à identifier les meilleures stratégies d'administration à grande échelle, particulièrement dans les zones où la transmission saisonnière du paludisme est la plus forte.





En partenariat avec les autorités sanitaires tchadiennes, MSF apporte un soutien technique, logistique et financier à cette campagne. L'organisation appuie également la prise en charge des enfants atteints de paludisme à l'unité pédiatrique de l'hôpital de Moissala et dans plusieurs centres de santé.





La campagne cible environ 51 843 enfants âgés de 6 à 59 mois et se poursuivra jusqu'en octobre 2025.





Nous vous donnerons plus de détails très prochainement sur cette initiative cruciale pour protéger les plus jeunes populations du Tchad.