Tchad : Renforcement de la coopération logistique avec le Port de Cotonou

Révision de la Convention sur l'utilisation du port et le transit des marchandises : Les deux parties ont convenu de désigner des points focaux pour accélérer le processus de révision de cette convention cruciale.

Utilisation du corridor Tchad-Bénin : Les discussions ont mis en avant l'importance de ce corridor pour les chargeurs tchadiens.

Création d'un cadre de concertation : Un Protocole d'accord de collaboration sera signé pour renforcer durablement le partenariat.

Facilités de transit : Les discussions ont également abordé les avantages et facilités accordés aux pays de l'hinterland pour un transit portuaire plus fluide et économiquement avantageux.

Les échanges ont porté sur plusieurs dossiers majeurs visant à consolider le partenariat logistique entre les deux pays :En marge de cette visite, la délégation tchadienne a également effectué un suivi auprès de K-Polygone à Cotonou, où deux rapports d’activités (2024–2025) ont été évalués et adoptés.Cette mission s’inscrit pleinement dans la vision du Président de la République du Tchad, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, qui a fait de la diversification des corridors logistiques et du désenclavement du Tchad une priorité stratégique.L'initiative marque une nouvelle avancée dans la volonté du Ministère des Transports, de l'Aviation Civile et de la Météorologie de bâtir des partenariats solides au service d’un commerce international plus fluide et durable pour le Tchad.