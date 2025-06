Tchad-Afreximbank : un protocole d’accord historique pour financer l’agriculture, l’or et le pétrole

Ce protocole marque une étape importante dans le renforcement des relations entre le Tchad et Afreximbank, et établit un cadre de coopération couvrant plusieurs secteurs prioritaires pour le développement économique du pays. Parmi les domaines identifiés figurent :

– le développement du potentiel agropastoral,

– l’agriculture d’exportation,

– le commerce de l’or,

– la navigabilité du Lac Tchad,

– et le raffinage du pétrole brut.



Dans cette dynamique, Afreximbank s’est engagée à mobiliser un programme de financement pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars en faveur du secteur privé tchadien. Cette initiative s’inscrit dans l’alignement stratégique sur les priorités nationales définies dans le Plan National de Développement “Tchad Connexion 2030”.



La signature de cet accord illustre la volonté commune d’accélérer la transformation économique du Tchad en s’appuyant sur des investissements structurants et un partenariat renforcé avec les institutions panafricaines de développement.