Tchad-Cameroun : Le Tchad participe à l'assemblée générale de COTCO

La réunion, présidée par l'Ingénieur Alladoum Nandogongar, Président du Conseil d’Administration de COTCO, et en présence du directeur général de COTCO, Jean Paul Simo Njonou, avait pour objectif principal de discuter du projet de remplacement du terminal d’export Komé Kribi 1 FSO et de ses options de financement.





Côté tchadien, le Directeur Général de Tchad Oil Transportation Company, M. Hamid Abdelgueou, et des représentants de la Société des Hydrocarbures du Tchad étaient également présents.





Cette rencontre met en évidence la collaboration continue entre le Tchad et le Cameroun pour la gestion de l'oléoduc et des infrastructures pétrolières.