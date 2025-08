Économie et Finance Nigeria : la BAD approuve une enveloppe de 46 millions de dollars US pour transformer le secteur de la santé dans l’État de Sokoto

Alwihda Info | Par Afdb - 1 Août 2025



Le financement de la Banque facilitera la mise en place d’infrastructures de santé adaptées face aux défis climatiques, à trois niveaux de soins.









Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement vient d’approuver un prêt de 46 millions de dollars US pour financer diverses infrastructures sanitaires dans l’État de Sokoto, au Nigeria, une initiative transformatrice visant à améliorer l’accès aux soins de santé et leur qualité dans cet État.







Ce projet vise à remédier à des failles critiques dans le système de santé du Sokoto, dont les indicateurs clés traduisent un besoin urgent d’intervention : seul un enfant sur 20 est entièrement vacciné, et la mortalité infantile est de 104 décès pour 1 000 naissances vivantes, soit près du double de la moyenne nationale du Nigeria, qui est de 63 ; par ailleurs, moins de 14 % des établissements de santé disposent d’installations fonctionnelles, et il n’y a qu’un médecin pour 8 285 personnes, ratio qui est bien en deçà de celui recommandé par l’Organisation mondiale de la santé de (1 pour 1 000 habitants).







Le financement de la Banque facilitera la mise en place d’infrastructures de santé adaptées face aux défis climatiques, à trois niveaux de soins : tout d’abord la construction et l’équipement d’un complexe hospitalier universitaire de 1 000 lits ; ensuite de trois hôpitaux régionaux d’une capacité combinée de 450 lits ; enfin de six centres de soins de santé primaires stratégiquement situés pour desservir des communautés rurales.







Le projet prévoit également la remise en état d’établissements de formation sanitaire et la mise sur pied d’un centre d’entreposage médical moderne afin de renforcer la chaîne d’approvisionnement en produits pharmaceutiques.







« Cet investissement témoigne de notre engagement à continuer de travailler avec le gouvernement pour combler le manque criant d’infrastructures sanitaires au Nigeria, en l’aidant à construire des établissements de santé résilients et adaptés au climat », a déclaré Abdul Kamara, directeur général du bureau de la Banque africaine de développement dans le pays, qui ajoute : « En renforçant les infrastructures de soins de santé dans l’État de Sokoto, nous faisons renaître l’espoir et préparons le terrain pour améliorer la santé de millions de Nigérians. »







Dans la logique du Plan national de développement du Nigeria (2021-2025) et de l’Initiative d’investissement pour le renouveau du secteur de la santé, le projet devrait permettre de créer environ 2 500 emplois, dont 60 % destinés aux jeunes et 30 % aux femmes. De plus, ce projet intégrera un système sanitaire électronique et le recours aux énergies renouvelables, assurant ainsi un fonctionnement soucieux de l’environnement et écoénergétique, notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Sur le plan de la formation, la capacité des écoles de médecine et d’infirmières sera élargie par la création de 700 nouvelles places chaque année, ce qui aidera à remédier à la pénurie aiguë de professionnels de la santé qualifiés dans la région.







Cette initiative s’appuie sur les résultats positifs obtenus par la Banque dans le secteur de la santé au Nigeria, où elle a déjà financé quatre projets hospitaliers pour un montant total de 117,68 millions de dollars US. Elle tire aussi parti de partenariats stratégiques avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, l’Organisation mondiale de la santé, l’USAID et d’autres acteurs du développement, le but étant de maximiser l’impact et d’accompagner un renforcement global du système de santé.







Le Groupe de la Banque africaine de développement reste déterminé à améliorer la qualité de la vie des populations africaines moyennant des investissements ciblés dans des infrastructures de santé résilientes, capables de favoriser une croissance inclusive et un développement durable à l’échelle du continent.





Dans la même rubrique : < > N'Djamena : Le marché de Taradona se revitalise avec les nouvelles récoltes paysannes Participation du Tchad à la première réunion ministérielle mondiale sur les PME à Johannesburg Tchad : L'ONAPE et la Banque Mondiale en concertation pour le développement des PME Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)