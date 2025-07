Dubaï maintient sa position de leader mondial pour les investissements dans les industries culturelles et créatives

Une croissance remarquable en 2024

Le rapport 2024, qui a évalué 233 villes dans le classement « Creative Industries Cluster », a mis en lumière les performances exceptionnelles de l'émirat. Au cours de l'année, Dubaï a attiré 971 projets d'ICC, soit une augmentation de 8 % par rapport à 2023. Ces projets ont généré 18,86 milliards d'AED (environ 5,14 milliards USD) d'entrées de capitaux, une hausse de près de 60 % par rapport à l'année précédente, et ont créé 23 517 nouveaux emplois, soit une augmentation de 9 % sur un an.





Tous les principaux sous-secteurs des ICC ont enregistré des performances améliorées, avec une croissance notable dans des domaines tels que la publicité et les relations publiques, la production cinématographique et médiatique, les jeux vidéo, l'éducation et la conception de logiciels avancés. Selon le Dubai FDI Monitor, les entreprises entièrement détenues et créées sur le terrain ont représenté la majorité des projets (76,5 %), suivies par les nouvelles formes d'investissement (15,4 %), les réinvestissements (5,6 %) et les fusions et acquisitions (2,4 %).

Origine des investissements et facteurs de succès

En 2024, les États-Unis ont représenté la plus grande part des entrées de capitaux (23,2 %), suivis par l'Inde (13,4 %), le Royaume-Uni (9,4 %), la Suisse (7,6 %) et l'Arabie saoudite (4,8 %). L'Inde a dominé en termes de nombre de projets (18,8 %) et d'emplois créés (18,5 %), avec une présence significative du Royaume-Uni, des États-Unis, de l'Allemagne, de l'Italie et de la France dans ces deux indicateurs.





La confiance des investisseurs est alimentée par les réformes favorables aux entreprises mises en œuvre à Dubaï. Parmi celles-ci, la résolution 11 de 2025 du Conseil exécutif permet aux entreprises des zones franches d'opérer sur le territoire national, offrant une flexibilité commerciale accrue. De plus, le programme « Zéro bureaucratie gouvernementale » de la ville vise à réduire les formalités administratives pour plus de 2 000 procédures fédérales.





Ces initiatives, combinées à de solides protections de la propriété intellectuelle et à une infrastructure numérique avancée, ont contribué à établir un cadre réglementaire marqué par l'efficacité, la transparence et la facilité de faire des affaires.

Perspectives d'avenir

Les analyses du rapport « Creative Dubai: Navigating Tomorrow’s Creative Landscape » illustrent l'évolution de cet écosystème en fonction de la demande, identifiant des pôles d'opportunités d'investissement dans le design, les médias immersifs et la production pilotée par l'IA. Dubaï continue d'offrir aux investisseurs un accès à des talents de premier plan, des coûts d'installation compétitifs et une connectivité stratégique. Les résultats des IDE 2024 confirment l'ascension de la ville comme pôle mondial de l'innovation et l'un des environnements les plus attractifs au monde pour les entreprises créatives.