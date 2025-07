Tchad : Accord de paix historique entre la Centrafrique et deux groupes armés, sous l’égide du Maréchal Mahamat Idriss Deby

Cessation immédiate des hostilités sur l’ensemble du territoire centrafricain ;

Dissolution progressive des groupes armés 3R et UPC, via un processus de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR) ;

Reconnaissance de l’autorité de l’État centrafricain sur l’ensemble du territoire national ;

Participation encadrée des anciens membres des groupes armés à la gestion des affaires publiques ;

Mise en place d’un comité mixte de suivi, présidé par le Tchad, pour assurer la mise en œuvre effective des engagements pris.

Fruit d’un dialogue politique soutenu par la volonté commune des présidents Faustin-Archange Touadéra de la République Centrafricaine et Mahamat Idriss Deby Itno du Tchad, ces accords marquent une étape décisive en faveur de la paix durable, de la stabilité régionale et de la reconstruction nationale.Les principales dispositions des accords :Le retour imminent de Sembe Bobbo et Ali Darassa sur le territoire centrafricain symbolisera la volonté de « fumer ensemble le calumet de la paix », selon les termes du communiqué officiel, et d’œuvrer collectivement à l’unité nationale.Le Gouvernement tchadien salue cette avancée historique qui témoigne de l’efficacité de la diplomatie préventive et du rôle moteur du Tchad comme garant régional de la paix. Le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno est reconnu pour son engagement panafricain, incarnant la volonté de réconciliation et de stabilité sur le continent.Ces accords ouvrent la voie à une nouvelle ère pour la République Centrafricaine, fondée sur le dialogue inclusif, la réconciliation et le développement, dans un esprit de cohésion et de souveraineté retrouvée.